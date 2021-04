Anna Kendrick: ‘El espacio es una gran fuente de asombro y misterio’

Los Ángeles, California.- Una astronauta, una doctora y un científico se dirigen a Marte en una larga misión. ¿Pero qué sucede cuando descubren que en su nave hay una cuarta persona? Así comienza "Stowaway", una cinta con la que Anna Kendrick se adentra en un viaje de introspección mientras se aleja poco a poco de la Tierra.

"El espacio es una gran fuente de asombro, misterio y aventura", aseguró la actriz en una entrevista.

Muy conocida por la saga de comedia musical "Pitch Perfect" y candidata al Óscar a la mejor actriz de reparto por "Up in the Air" (2009), Kendrick (Portland, 1985) cambia radicalmente de registro en esta película que se aparta del terror o la ciencia-ficción habituales del cine en el espacio para abordar una reflexión dramática sobre el sacrificio, el deber y la cooperación.

Más centrada en las emociones de sus personajes que en efectos especiales imponentes, "Stowaway", que se estrena el jueves en Netflix, cuenta con la dirección del brasileño Joe Penna y con Toni Collette, Daniel Dae Kim y Shamier Anderson acompañando a Kendrick en un reducido pero muy sólido elenco.

Pregunta: En el cine y la televisión de los últimos años se ha visto un renovado interés por las aventuras espaciales. ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué el espacio es un lugar tan fascinante para las historias?

Anna Kendrick: Oh, es una buena pregunta para la que no tengo respuesta. Ojalá supiera por qué el público se interesa por lo que se interesa en cada momento (sonríe).

No lo sé. Me pregunto si está relacionado con el hecho de que los programas espaciales se estén desmantelando y que ello haya dado pie al crecimiento de alternativas como SpaceX y esas cosas.

El espacio es una gran fuente de asombro, de misterio y de aventura. Y si no vamos a ver un nuevo alunizaje, entonces ciertamente queremos ver películas sobre eso porque, sí, el rover Perseverance de Marte está guay pero yo quiero ver a personas (risas).

P: El sacrificio por los demás es un tema muy importante en esta película. ¿Cómo cambian los conceptos de la vida o la muerte en una situación tan extrema como la de "Stowaway"?

AK: Justo hemos vivido un año en el que estas decisiones son las que de repente estábamos tomando: qué estamos dispuestos a sacrificar por el bienestar de los otros y de nuestra comunidad.

Y sí, de repente tus prioridades cambian de verdad. Creo que mucha gente ha estado reconsiderando lo que es importante para ellos.

Hemos visto muchos comportamientos desafortunados, desconcertantes y preocupantes en estos tiempos porque el estrés puede sacar lo peor de las personas.

Pero también recuerdo que al principio de la pandemia vimos cosas que sacaron todo lo mejor de la gente (...) y recuerdo estar muy conmovida por ese deseo de reordenar las prioridades para el bien común.

Daniel Dae kim, sin escapatoria posible

Pregunta: "Stowaway" no es una cinta muy espectacular, sino una película más bien minimalista y emotiva. ¿Qué le atrajo de este tipo de mirada al espacio en lugar de un enfoque más impactante?

Daniel Dae Kim: Creo que has dado en el clavo: me encantó la intimidad de esta película.

Me encantó que fueran solo cuatro actores en toda la cinta, en un espacio cerrado y claustrofóbico, y lidiando con un asunto de vida o muerte del que de verdad no pueden escapar. No pueden escapar a la pregunta que deben responder y tampoco pueden escapar de los otros.

No es como que puedas ir a otra ciudad diferente y que así no tengas que hablar con estas personas. Literalmente, vas a verlos todo el tiempo.

No hay salida (...). Y eso puede ser un poco torturador. Hasta que tomen una decisión final, la claustrofobia no solo tiene que ver con el entorno físico sino que también tiene que ver con su propia lucha con ellos mismos.