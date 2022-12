Anna Ferro respalda declaraciones de Charly López y lanza mensaje a Ingrid Coronado

Ciudad de México.- Anna Ferro, viuda de Fer del Solar, respaldó las declaraciones de Charly López respecto a su ex, Ingrid Coronado, en donde la acusó de tratar mal al presentador durante su enfermedad.

Durante una entrevista para el programa Hoy, Ferro remarcó que Charly no mintió en su relato, y destacó que ella tiene más cosas por revelar.

“Híjole, me la estás poniendo bastante difícil, porque mi esposo me contó varias cosas, y entonces, me lo quiero guardar para otra ocasión, y te puedo decir que el señor Charly habla con la verdad, eso es todo lo que te puedo decir”, expresó Anna.

De igual forma, Anna externó que Coronado tiene la manera de comunicarse con ella para terminar el asunto del testamento de Fernando.

Ella tiene mi teléfono desde el 2019, desde que Fer fue internado allá, porque se le estuvo a ella avisando de cómo se encontraba y su estado de salud de Fer, entonces pues se me hizo muy extraño que ocupara a este amigo cuando ella tenía, pues sí, mi número telefónico”

Manifestó.

Protege a sus hijos

Conjuntamente, la viuda de Fernando sentenció que su marido no dejó desprotegidos a Luciano y Paolo, y además tomó algunas precauciones para no desampararla a ella también.

“Yo soy la albacea, sus hijos aparecen ahí, y de hecho ahí hay una cláusula que dice ‘para bienes futuros, pasados, no sé qué, ta, ta, ta’, también lo deja ahí dicho Fer. Hay otras documentaciones que no puedo decirlas, las cuales me amparan a mí también, porque es un hecho que Fer no pudo terminar de cambiar el testamento porque sí iba a haber un cambio de testamento. Fer en la vida ha dejado desamparado a sus hijos”.

Finalmente, Anna aclaró que sigue viviendo donde habitaba con el conductor antes de su muerte y desmintió que estuviera alojada en la casa de Coronado.

“Creo que en una entrevista se menciona que ¿qué hizo Fer con la mitad de una venta de una casa?, no sé qué, cuando está señora lo menciona, yo le pregunto ¿dónde está la otra mitad? Sigo viviendo en donde estaba viviendo con Fer, en Cuernavaca, en un departamento, no es una casa, cuando abrieron todo este relajo yo no entendía de qué casa estaban hablando, yo pensé que hablaban de la casa de ella que se compró aquí cerca, en este mismo fraccionamiento, pero yo sigo aquí en esta casa, es este hogar, con las cosas, con la energía de Fer”, declaró.