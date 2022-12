Charly López arremete contra Ingrid Coronado al recordar el trato que le dio a Fer de Solar

Ciudad de México.- La presentadora Ingrid Coronado dio una entrevista a Yordi Rosado donde habló sobre las separaciones que tuvo con Charly López, y Fernando del Solar.

Ante dicho escenario, el cantante aseveró que por años no habló mal de su ex, ya que es la madre de su único hijo, aunque ahora está dispuesto a dar a conocer su versión sobre la relación con ella

En el programa contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Yordi que Del Solar tenía una enfermera, dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘avíseme cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer; él le pedía que no se fuera, y ella puso prioridades, ¡eso no se hace!”

Contó López.

Se disculpa con Fernando

Al mismo tiempo, contó que en aquella reunión con Fernando, se disculpó porque él había decidido estar del lado de la madre de su hijo, momento en que Del Solar se separó de Coronado por sus malos tratos.

Al mismo tiempo, reveló que en aquella reunión con Fernando le ofreció una disculpa debido a que él había decidido “estar del lado” de la madre de su hijo, instante en que el argentino le contó que se separó de Coronado por sus malos tratos. “Él fue tajante y me dijo: ‘Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente’ (...) no fue que Fer quisiera abandonar el hogar, era porque ya no podía con eso”.

Problemas con su ex

Con relación a los problemas que él ha mantenido con Ingrid, quien aseguró que no le dio pensión para su hijo, el artista aseguró que todo es mentira. “No fue así, siempre le di todo a ella y a mi hijo. Lo que sí te digo fue que, en 2007, ella demandó pensión, ahí sí ganó; pero no porque no diera dinero; es porque yo llevaba antes una relación cordial y el dinero se lo entregaba en su propia mano”, detalló.

Finalmente, sobre la situación legal que mantiene con la también locutora de radio por una vivienda, destacó: “Legalmente, estamos presentando todos los documentos de cuando ella cedió la casa, porque ella misma se cobró su porcentaje, eso está finiquitado. Yo seguiré adelante, ella no entiende, no dialoga”.