Anna Ferro pide a Ingrid Coronado que la busque: “nos tenemos que poner de acuerdo nosotras”

Ciudad de México.- Anna Ferro expresó que está dispuesta a encontrarse con Ingrid Coronado, madre de los hijos de su esposo Fernando del Solar, quien falleció a finales de junio del 2022, con el fin de arreglar lsa diferencias respecto a la herencia del conductor.

La verdad es que no se me ha buscado, ella tiene mi teléfono desde el 2019 porque tenemos una amiga en común, y obtuvo mi teléfono y yo la tenía comunicándole toda la parte que estaba pasando Fer, si recuerdas en el 2019 se puso mal, y de hecho estuvimos en comunicación, pero no, yo la verdad es que tiene mi teléfono, cuando Fer falleció trate de contactarla, también mis cuñadas”

Explicó la maestra de yoga y pilates.

En entrevista para Sale el Sol, Anna manifestó que más allá de los problemas legales, ella quiere llegar a un acuerdo con la artista.

Llegar a un acuerdo

“Pues la verdad es que creo que las que nos tenemos que poner de acuerdo somos nosotras, y ya después, o con los abogados de nosotras, creo que sería lo más sencillo, sobre todo se lo merecen nuestros hijos, creo que es lo más importante, más que nosotras, creo que se lo merecen nuestros hijos, o sea, si se da, estaría fenomenal porque también evitaríamos como alargar todo este proceso que es mucho más doloroso para todos nosotros. Fer ya no está, él ya no está para defenderse, para decir que no fue o que sí fue”, expresó.

Por otro lado, Ferro contó que le gustaría tener contacto con los hijos de Fernando, aunque piensa que en este momento sería imposible.

“Sí, me encantaría, pero sé que no va a ser posible, por toda la situación que se está viviendo, hay un gran amor hacia ellos, y no los quiero involucrar en toda esta situación porque primero no se lo merecen, creo que ningún niño merece, y tampoco un ser humano, ni hombre ni mujer se merecen estar en esta situación, y no quiero ser yo la que rompa con esa quietud que a lo mejor tienen con su mamá”, declaró.

La pasará en familia

Del mismo modos, expresó que estas fechas las pasaría con los familiares de Fernando. ''Él lo que quería era pasar siempre con su familia, y sí, este año me junto con mi suegra, y yo quiero seguirme juntando con mis cuñados y la familia de Fer todos los años, porque para mí son un gran soporte”, contó.

Finalmente, Ferro aprovechó el momento para enviarle un emotivo mensaje a la distancia a Fernando del Solar. “Te amo, te extraño muchísimo, desearía haber podido caminar juntos como lo habíamos planeado, haber viajado, haber logrado todos nuestros planes, pero que lo llevaré siempre aquí en mi corazón y andará conmigo para todos lados”, culminó.