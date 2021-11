Animes que no serían lo mismo sin el doblaje mexicano

Ciudad de México.- En México, el doblaje es un arte. La industria del doblaje mexicano es considerada una de las mejores no solo en América Latina, sino mundialmente, es por ello que los actores de voz son tan venerados.

Uno de los principales factores que han hecho al anime tan popular en México es el doblaje. La selección del reparto, la tropicalización de los chistes y las referencias, así como las emociones que se transmiten a los personajes desde la voz, han sido puntos clave para el éxito de los animes japoneses.

Estos son algunos de los animes que no serían lo mismo sin su trabajo de doblaje:

1.- Caballeros del Zodiaco. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Esa era la frase que muchos gritaban frente al televisor durante su infancia. Las actuaciones de Jesús Barrero (la mítica voz de Seiya que nos dejó en 2016), René García, Ricardo Mendoza, Marcos Patiño, entre otros.

Caballeros del Zodiaco.

2.- Slam Dunk. Con nuestro amigo pelirrojo Hanamichi Sakuragi, los espectadores no sólo conocieron los fundamentos del baloncesto, sino también una historia de madurez y disciplina. René García como Sakuragi, Cristina Hernández como Haruko o José Luis Castañeda como Akagi hicieron que las tardes extraescolares de muchos mexicanos valieran la pena.

Slam Dunk.

3.- Yu-Gi-Oh! Hay que aplaudir el talento de Irwin Daayán para pasar del tono infantil de Yugi Moto a la voz grave del faraón Atem. O qué decir de la carismática personalidad que adquirió Joey Wheeler con la interpretación del ya fallecido Carlos Íñigo. Yu-Gi-Oh tuvo una mezcla entre una nueva generación de actores a principios de la década de 2000 y las voces consagradas de los 90.

Yu-gi-oh!.

4.- Shaman King. El argot y las referencias muy mexicanizadas hicieron que este anime fuera muy distinguido. Escuchar a Ryunosuke (Jorge Ornelas) cantar la clásica canción de la charanga

Parece que va a llover, el cielo se está nublando"

También escuchar a Yoh Asakura (Gabriel Gama) decir frases como "¿qué te pasa, calabaza?" es irrepetible.

Shaman King.

5.- Inuyasha. Desde su estreno en México fue un éxito, especialmente entre el público femenino. En esa época un joven Enzo Fortuny -en el papel de Inuyasha- fue el primer amor de muchas mujeres que recién comenzaban a ver anime, pero también hay que destacar el trabajo de Ana Lobo como Ahome y Liliana Barca como Sango.

Inuyasha.

No hay manera de contar el número de momentos que estos artistas de voz han dado a los espectadores. Nuevamente, el anime en México no sería lo que es hoy sin su contribución y dedicación al doblaje. Aunque la mayoría de estos títulos ya no se transmiten por televisión, hay otras formas legales de disfrutarlos.

Fuente: Tubi