Angelique Boyer y Sebastián Rulli festejan juntos la Navidad 

CIUDAD DE MÉXICO.- Angelique Boyer desde su primera aparición en la telenovela ‘Rebelde’ logró cautivar al público y desde entonces ha logrado tener una de las trayectorias más sólidas del medio artístico.

En esta fiestas decembrinas la actriz evidentemente las celebró a lado de Sebastián Rulli con quien ya comparte alrededor de 7 años de relación, ambos han dejado en claro que no llegaran al altar.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Angelique compartió una serie de fotografías navideñas, donde a aparece con el actor luciendo un gorrito de los que utiliza Santa Claus.

Por supuesto Angelique aprovechó para enviar un mensaje de mucho amor y buenos deseos para sus fanáticos que la han acompañado en cada proyecto de su carrera todo el año.

Felíz Navidad con todo nuestro Amor!!! Muchas bendiciones para ustedes y sus seres queridos- Agradecidos con el Amor y muestras de cariños que nos dan, detalles que nos hacen llegar y sonrisas de emoción que nos provocan. Los amamos” se puede leer en la imagen.

Ademas la actriz agregó sentirse muy agradecida por la fidelidad de sus seguidores que siempre han encontrado la manera de sorprender y apoyar incondicionalmente tanto a ella como al actor.

Por supuesto sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “felicidades los quiero”, “feliz Navidad”, “Saludos chiquitos”, “felicidades gente hermosa”, “me encantan son tan bellos y humildes”, son algunos de los que se pueden leer.

Angelique Boyer se dañó el rostro por utilizar una mascarilla

Fue a través de su perfil de Instagram donde la famosa contó su experiencia, ya que el fin de semana decidió experimentar con una receta de belleza natural para descansar.

"Pues no, me salió un sarpullido, una reacción que abrió todos los poros de mi piel. Una reacción muy fea. Yo vi esa recomendación y me pareció muy buena, muy natural, nada agresiva. Pues todo lo contrario. Nunca había tenido una reacción tan fuerte en mi piel, en mi cara".