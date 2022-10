Angelique Boyer se dañó el rostro por experimentar con una mascarilla natural

MÉXICO.- Angelique Boyer es una actriz que no solo cuida su figura para lucir siempre en forma, sino también la piel de su rostro. Pero en esta ocasión, la protagonista de Lo que la vida me robó optó por utilizar una mascarilla que terminó por dejarle resultados negativos.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la famosa contó su experiencia, ya que el fin de semana decidió experimentar con una receta de belleza natural para descansar.

"El domingo me pareció una excelente idea ponerme una mascarilla de miel para descansar pues 20 minutitos, no me va a pasar nada, al contrario, es algo natural”, dijo en una historia.