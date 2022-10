Angelique Boyer confiesa cómo se lleva con el hijo de Sebastián Rulli

MÉXICO.- El mes pasado, Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebraron ocho años de relación. Actualmente son una de las parejas más queridas de la televisión mexicana y sus fanáticos siempre están al pendiente de lo que comparten a través de sus redes sociales.

Aunque la actriz de origen francés suele hablar abiertamente sobre cómo es su relación con el galán argentino, nunca había dado a conocer cómo se lleva con Santiago, el hijo que Sebastián tuvo con su exesposa Cecilia Galliano.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Hoy, Angelique confesó que se lleva de maravilla con el menor de 12 años y que es una gran persona: “Santiago es un niño increíble, es un niño educado con muchísimo amor, la verdad que así como es de grandote es de bueno, bueno de maduro también. Tiene cimientos hermosos”, dijo.

La protagonista de “Lo que la vida me robó” ha visto crecer a Santiago y han podido compartir mucho tiempo juntos. Hace unos meses, Angelique y Sebastián hicieron un viaje a Europa para visitar a sus familias, y también estuvo presente el chico.

Angelique está más enamorada que nunca

Sobre su noviazgo con Sebastián, la famosa reveló que a pesar del tiempo que ha pasado, está más enamorada que nunca y el que no piensen en casarse no significa que su relación no sea muy seria.