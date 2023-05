Angelique Boyer y Sebastián Rulli confirmados como protagonistas en el remake de 'El Extraño Retorno de Diana Salazar'

Ciudad de México.- Han pasado 35 años desde la emisión de "El extraño retorno de Diana Salazar", una telenovela protagonizada por Lucía Méndez. En su momento, el melodrama causó un gran impacto y fue muy reconocido por sus elementos de horror y suspenso. Hoy en día, hay quienes todavía lo consideran de culto. Recientemente se dio a conocer que se está preparando un remake de este proyecto, el cual será protagonizado por Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

Así lo dio a conocer la protagonista de "El amor invencible" desde su cuenta de Instagram.

¡Muy emocionada de contarles que junto a @sebastianrulli estaré protagonizando una nueva versión de la icónica novela sobre dos almas gemelas atrapadas durante varios siglos entre la vida y la muerte, El Extraño Retorno de Diana Salazar, en exclusiva en #ViX en 2024!", comunicó Boyer junto a una fotografía del guion.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se reunirán nuevamente en pantalla como protagonistas

La actriz franco-mexicana y el apuesto actor argentino forman una de las parejas más adoradas y populares de la televisión mexicana. Su química trasciende la ficción y se evidencia en su relación fuera de las cámaras. En septiembre, estarán celebrando su noveno aniversario juntos y han tenido la oportunidad de compartir el protagonismo en cuatro telenovelas. Su primera colaboración fue en "Teresa", seguida por "Lo que la vida me robó", luego "Tres veces Ana" y, más recientemente, en "Vencer el pasado". En cada una de estas producciones, su talento y conexión han sido clave para su éxito.

La publicación de la noticia ha generado más de veintiún mil "me gusta"; sin embargo, las opiniones están divididas. Mientras algunos celebran la oportunidad de verlos juntos nuevamente, otros se quejan de la constante repetición y hasta dudan de las capacidades actorales de Angelique Boyer.

Algunos comentarios compartidos incluyen: "Fue un novelón, espero que lo superen, pero lo dudo mucho, esa novela fue una maravilla con Lucía Méndez, y no creo que Angelique tenga el mismo temperamento", "Me gustan ambos, pero realmente cansa que siempre sean los mismos en todas las novelas cuando hay tantos actores más", "Ay no, ya cansan y aburren. Aclaro que me gustan ambos, pero están repitiendo demasiado la pareja".

¿De qué trata la telenovela ‘El extraño retorno de Diana Salazar’?

La trama se centra en una mujer que, tras ser condenada a la hoguera bajo acusaciones de brujería, renace en el cuerpo de una joven estudiante universitaria.

La protagonista experimenta constantes pesadillas y alucinaciones relacionadas con su pasado. Además, su vida se ve marcada por el tormento de poseer habilidades sobrenaturales y la capacidad de verse a sí misma en otra época, donde tuvo que renunciar al amor de su vida. Sin embargo, en la actualidad, ambos se reencuentran en una nueva era.

Se espera que la nueva versión de la telenovela llegue al servicio de streaming de ViX en 2024.

Con información de Infobae México.

