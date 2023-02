Sebastián Rulli opina sobre que Cecilia Galliano aún tiene su anillo de compromiso

Ciudad de México.- Cecilia Galliano reveló en días pasados que aún tiene el anillo de compromiso que le dio Sebastián Rulli.

Ya que en el 2011 los artistas se separaron en malos términos, al grado de tener una batalla legal por un vehículo, las declaraciones de Cecilia sorprendieron a varios, por lo que ahora el actor expresó su postura al respecto.

El artista fue cuestionado en su llegada por el Aeropuerto de la Ciudad de México sobre las declaraciones de su hijo, a lo que Sebastián respondió: “Ok, ¡qué bueno!... ¡carísimo de París!... Está bien, es de ella, está bien (que no me lo regrese), es de ella”.

El marido perfecto

Al escuchar que la actriz comentó que en su momento Sebastián fue el marido perfecto, pero cuando ya no lo fue decidió separarse, el protagonista de telenovelas contestó:

“No existe la perfección, no existen las personas perfectas, lo que sí existe es las ganas de hacer las cosas mejor, y ser una mejor persona. Yo creo que todo mundo intenta ser su mejor versión, y pues ahí están los resultados”.

Pero al abordar el tema de su actual relación con Angelique Boyer y lo que han procurado como pareja, el intérprete manifestó: “Una relación perfecta es cuando hay amor, y ese amor es procurado por las dos partes, tiene que haber admiración, amor, y mucha comunicación, creo que es la base de una relación, no sé si perfecta, pero con ganas de que se mantenga”.

Consejo del amor

Sobre el consejo que le puede dar a las personas que piensen en terminar su relación, Rulli dijo: “yo no podría hablar por todos, en lo personal lo único que deseo es que las personas que no se sientan felices en su relación busquen esa felicidad, lo ideal es que haya comunicación y que las partes se entiendan”.

Finalmente, el actor bromeó con la prensa cuando lo interrogaron con relación a si ha pensado asegurar por una fuerte cantidad de dinero alguna parte de su cuerpo, como su trasero.

“Por lo que tú dices debería, pero no, no. Yo creo que no tengo una parte en especial, tengo un seguro de vida, espero no usarlo nunca, y con eso me basta… Imagínate si yo lo asegurara, tendría que andar cuidándolo porque alguno va a querer robarlo o algo así, no, no, prefiero que no cueste tanto”, explicó con gran humor.