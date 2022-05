Angelique Boyer sorprende con sus habilidades en deporte extremos

CIUDAD DE MÉXICO.- Angelique Boyer se ha vuelto una de las actrices más queridas y famosas en la televisión, con los distintos protagónicos que ha llegado a tener en las telenovelas.

Pero desde hace unos años, la artista se ha vuelto en una de las figuras más activas en sus redes sociales donde suele compartir su día a día y parte de la relación que ha mantenido a lado del apuesto Sebastián Rulli.

En esta ocasión por medio de su cuenta de Instagram compartió una serie de videos y en las que se pudo ver que disfrutó a lado de el actor Sebastián Rulli de unos días en la playa, donde evidenciaron su gusto por la aventura.

Angelique en el video que dio a conocer se le pudo ver cómo suele ser tan hábil a la hora de surfear, y es que con gran seguridad mantuvo el equilibrio sobre cada ola que pasaba con la tabla.

Todos se animaron” escribió en una de las publicaciones.

Pero también Sebastián Rulli no se quedó atrás y se animó a realizar hasta algunos trucos con la tabla, además de que en ningún momento se cayó, dejando en claro el amor que siente por el deporte.

En alguna ocasión Angelique compartió que parte a que ella se animará a realizar distintas experiencias “extremas”, era por el actor, que siempre la alentaba a atreverse y vivirlo es por eso que ha incluido en su vida este tipo de actividades.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño y reconocieron el talento por parte de la actriz, de quien desconocían ese gusto por ese tipo de deportes, ya que nunca se le había visto verlos.

Angelique Boyer respondió a todos sus ‘haters’

Hace un par de meses por medio de la cuenta de Instagram de Univison Famosos se dio a conocer un video en el que aparecía la actriz, respondiendo a todos los que le habían dicho “payasa”, por no aceptar proyectos televisivos.



"Entonces no me gusta decirle que “no” al trabajo, no crean en esos encabezados, hablamos de esos encabezados, ultimamente que han puesto palabras en mi boca, que me he puesto muy payasa, porque ultimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos” reveló la actriz.