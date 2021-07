Angelique Boyer: emotiva felicitación a Sebastián Rulli

Ciudad de México.- Angelique Boyer se encuentra festejando una fecha muy especial, debido a que su amado Sebastián Rulli está cumpliendo 46 años de edad.

A escasos días de que la actriz conmemorara su aniversario número 33, ahora empleó las redes sociales para enviarle un emotivo mensaje al actor argentino y declararle una vez más su amor incondicional.

Acompañando un collage de imágenes de distintos viajes que han hecho juntos, la artista francesa expresó:

Hoy es tu cumpleaños y doy gracias a la vida porque entre millones de personas te encontré a ti, entre todas las circunstancias que podían pasar, me pasaste tu. Gracias amor, me has enseñado a ver cosas de la vida que no veía, a ser más feliz y vivir intensamente. Gracias por tus consejos por ser calma en mi tormenta. Gracias porque me haces mejor persona, gracias por esos ojos que me miran. Gracias por hacerme llorar de la risa �� quiero verte cumplir todos tus sueños y apoyarte para hacerlos realidad. Quiero sumar en tus días, llenarte de mimos y besos. Pagarte con intereses todos los masajes que te debo. Amo que seas feliz, que seas libre que disfrutes la vida, amo todo de ti. Pensé que conocía el amor y tu viniste a enseñarme lo qué hay más allá, siendo único, leal, mágico y el mejor amigo y compañero que puedo pedir. Te admiro y Amo profundamente ️ @sebastianrulli” (No me canso de hacer videos recordando tantos bellos momentos, los mejores son a tu lado)