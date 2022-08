 Angelique Boyer dedicó mensaje romántico a Sebastián Rulli

CIUDAD DE MÉXICO.- Angelique Boyer se ha posicionado como una de las actrices con mayor reconocimiento en la televisión mexicana, gracias a su talento y el trabajo que ha dejado ver frente a las cámaras.

Actualmente la artista mantiene una de las relaciones más sólidas del espectáculo a lado de Sebastián Rulli, aunque cuentan con más de 7 años de relación la pareja no ha hablado sobre boda pronto.

A través de su cuenta de Instagram Angelique Boyer compartió románticas fotografías a lado de Sebastián Rulli con quien se le pudo ver muy enamorada frente a la playa.

En las imágenes se puede ver que la pareja se encuentra disfrutando de unos días en la Riviera Maya, en esta ocasión ambos posaron frente a un enorme letrero que decía ‘Love’ y por supuesto la actriz aprovechó para dedicarle emotivo mensaje a su pareja.

La magia está en tu sonrisa, en el brillo de tus ojos @sebastianrulli cuando me miras.Sin compartir demasiado de lo vivido anoche (disfrutando el momento al máximo) me llegan estas imágenes y no puedo dejar de subirlas GRACIAS @grandvelasmaya hacen que nuestra estancia sea pura felicidad y celebración . La mejor recomendación. Gracias a todo el equipo que nos llenó de amor” se puede leer en la publicación.