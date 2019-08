Angelique Boyer audicionó para Bibi de 'La Familia Peluche'

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia Peluche es sin duda una de las series más queridas de México, la creatividad de Eugenio Derbez y el talento de los actores llevaron al programa rápidamente a la cima. Pero si hay un personaje inolvidable, ese definitivamente es Bibi, la rara de la familia.

La verdad es que es muy difícil imaginar el papel de Bibi siendo interpretado por alguien más que no sea Regina Blandón, pero recientemente la actriz señaló que nada más ni nada menos que Angelique Boyer pudo haberse quedado con el personaje.

La fuerte confesión la hizo en el ÑAMÑAM de Ricardo O’Farrill. En el video la estrella reveló que durante el casting para la 'rara' de la familia también se encontraba la protagonista de ‘Teresa’.

Expresó que ella llegó a las pruebas luego de que coincidiera con Eugenio en la película ‘Zurdo’.

“Derbez me dijo ‘vente a hacer el casting para La Familia P. Luche’. Pero en ese casting estaba Angelique Boyer”, contó.

Luego de varias pruebas, fue ella quien logró quedarse con el papel y no Angelique,

“Ese día me hablaron y me dijeron ‘le vamos a bajar la edad al personaje y es para ti’. Desde ahí hasta ahora. Llamaron a mi madre, porque yo era menor de edad, lloré de emoción”, señaló Regina Blandón.

La actriz destacó que a su papá no le dio mucho gusto saber que actuaría porque sabía lo demandante que es la carrera, por lo que le puso algunas reglas que tuvo que seguir.

“Mi papá dijo ‘no, porque es una chin** y porque tiene que estar en un foro, no le vayan a decir que tiene que salir de la escuela’. Entonces mis condiciones eran tengo que ir a la escuela, no bajar de 8 de promedio y estudiar en el foro, así me traían”, agregó.