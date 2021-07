Angelina Jolie se enfrenta a Brad Pitt una vez más debido a un castillo en Francia

LOS ÁNGELES, California. – Todo parece indicar que los problemas de la que fue la pareja más mediática de Hollywood están lejos de terminar, pues la actriz, directora y productora estadounidense, Angelina Jolie, se encuentra en medio de otra batalla legal con su exesposo, el también actor y modelo Brad Pitt.



De acuerdo con los medios estadounidenses, el problema de la expareja es debido al Château Miraval, el castillo y los viñedos que poseen en Francia.

Esta vez, la actriz acusa a Brad de “bloquear la venta de Château Miraval”. El pasado 6 de julio, Angelina reclamó al juez que se hace cargo de su proceso de divorcio, una “anulación temporal” de la orden que evita que una de las partes pueda tomar decisiones o realizar operaciones financieras que afectan al otro durante el proceso de separación”.



Esto significa que los abogados están solicitando levantar cualquier orden para permitir que la actriz venda el Nouvel, LLC, que adquirió por separado antes de su divorcio.



¿A qué se debe el problema?



De acuerdo con US Weekly, la actriz habría encontrado un comprador para su parte del negocio vinícola pero no puede finalizar la venta sin el consentimiento de Brad. Por eso, si el juez no termina con esa orden, el proceso de venta no podrá llevarse a cabo.



Después de todos estos años de intentar dejar de ser socios comerciales con su exmarido en términos financieros aceptables, la señora Jolie está deseosa de cerrar el acuerdo pendiente para la venta de Nouvel, LLC, y solicita que el tribunal emita una orden para levantar el ATRO y especificar que no se aplicarán a la venta de este, por parte de la señora Jolie”, señala la declaración del abogado de Angelina.



Al parecer, la actriz está haciendo grandes esfuerzos para obtener la orden, pues el pasado 30 de junio presentó una solicitud para “evitar” que el comprador retirara su oferta; Sin embargo, el juez la rechazó al responder que no había peligro inmediato, daño irreparable o daño inmediato a la propiedad.



El castillo y negocio “Château Miraval”, está ubicado en la Provenza francesa y tiene viñedos que cubren dos denominaciones de la zona Coteaux-Varois-en-Provence y Côtes de Provence. El precio del castillo que cuenta con 35 habitaciones y un terreno de 500 hectáreas es de 55 millones de euros.