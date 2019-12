Angélica Rivera y ‘Güero’ Castro pasan juntos Navidad; ¿Reconciliación?

CIUDAD DE MÉXICO.- Una fotografía publicada por Sofía Castro en su cuenta de Instagram ha desatado revuelo entre sus seguidores, ya que aparece acompañada de sus padres, la ex primera dama Angélica Rivera y el productor José Alberto “Güero” Castro, además de sus hermanas, causando rumores de una reconciliación de la pareja.

“Happy Holidays from our family to yours ��❄️ [ Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Feliz navidad �� todo mi amor ❤️]”, escribió la joven en la publicación.

La fotografía de la familia reunida posee más de 73 mil like y casi 500 comentarios, la mayoría por la polémica de la posible reconciliación entre Angélica y el “Güero”.

Según las historias de Instagram también compartidas por Sofía, antes de la fotografía pasaron el tiempo juntos como familia mediante juegos y risas.

Una reconciliación entre la ex primera dama y el productor se ha rumorado desde hace meses; sin embargo, el “Güero” Castro lo ha desmentido.

Según una entrevista a Tvynovelas, sólo mantiene una “linda amistad” con su ex pareja.

“Tenemos tres hijas en común, y vamos a seguir siendo los papás de esas niñas hasta que la muerte lo decida”, comentó.

Incluso la propia Sofía ha desmentido que sus papás mantengan una relación sentimental, cuando expresó a la prensa que sus padres tienen tres hijas, por lo que “acostúmbrense a verlos juntos, chicos”.

Con información de Quién y ¡Hola!