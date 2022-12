Angélica Rivera pasa Navidad a lado de "El Güero" Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- Angélica Rivera años atrás llegó a ser una de las actrices con mayor renombre y popularidad en la televisión mexicana, gracias al trabajo que dejó en las telenovelas.

Además después de haber sido la primera dama y haber separado del expresidente Enrique Peña Nieto, ha optado por manejar un bajo perfil lejos de los reflectores, a pesar de que el público ha cuestionado su ausencia.

Sin embargo esporádicamente suele reaparecer en redes sociales como en esta ocasión justo en Navidad, fue por medio de la cuenta de Instagram que se compartió la fotografía familiar.

En la imagen se puede ver que “La Gaviota” aparece posando frente a la cámara, mientras que a su lado se encuentra Sofía, Fernanda y Regina Castro, pero también “El Güero” Castro.

Merry Christmas from our family to yours que sea eterno todo lo que nos haga bien. Les deseo una bonita navidad y que estén con sus seres queridos.Nosotros 5 para siempre, ustedes son mi regalo más grande solo me faltas tú @pbernotk .Los amo a todos gracias por seguir un año más aquí que les trajo santa? Y q tanto comieron ? Los leo” se puede leer en la publicación.