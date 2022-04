¿Ángela Aguilar y Michelle Renaud no se hablan?

CIUDAD DE MÉXICO.- No cabe duda que actualmente Ángela Aguilar está posicionada como una de las cantantes mexicanas más populares e importantes de la música Regional Mexicana, es por eso que le han “sobrado” propuestas musicales.

Hace un par de semanas que la joven de 18 años dio a conocer que grabaría la introducción de la telenovela ‘La herencia’ que es protagonizada por Michelle Renaud por medio del Canal de las Estrellas.

Por medio de redes sociales fue la misma hija de Pepe Aguilar quien publicó algunos videos e imágenes con parte del elenco de la telenovela, pero ahora hay fuertes rumores de que supuestamente Ángela habría “ignorado” a la actriz después de saludar a los actores.

En la grabación que publicó Univisón se puede ver que Pepe Aguilar llega acompañado de Ángela a saludar a parte de los artistas presentes, cuando Michelle se da cuenta de la presencia de la joven intenta saludarla, peor por su parte Angéla no la ve y sigue saludando a los otros actores.

Si embargo la reacción de la intérprete de “En realidad” se puede ver que pudo haber sido que entre tanta gente se haya distraído y pensara que ya habría saludado a la reconocida actriz que se quedo parada esperándola.

¿Se ignoraron? Michelle Renaud y Ángela Aguilar causan revuelo” dice en la publicación.

Hasta el momento ninguna de las artistas ha hablado al respecto, porque posiblemente haya sido solamente un chisme y un malentendido de su encuentro y realmente ambas ya hayan hasta platicado.

Por su parte Leonardo Aguilar, hermano de Ángela salió en su defensa y le reveló al medio de comunicación que “no tenían mucho que publicar” confirmando que todo era simplemente un chisme y que entre ellas todo se encuentra bien.

Los usuarios hicieron llegar sus comentarios y muchos de ellos tenían opiniones opuestas al respecto: “se ve claro que Michelle intentó saludarla dos veces y ella la ignoró”, “Se nota que están buscando controversia las dos estaban ocupadas”, “otra vez esta niña sin educación” se puede leer en la publicación.

Ángela Aguilar: “me siento violada” después de que filtraran sus fotografías con su “novio”

Hace unos días la cantante estuvo en una fuerte polémica después de que se filtraran imágenes de su supuesto novio Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella y esto ha causado inconformidad entre sus fanáticos.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran” reveló la cantante.