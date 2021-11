Ángela Aguilar y Jesse & Joy juntos con el tema musical "Ella que te dio"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar no deja de sorprender a sus fanáticos, actualmente es una de las voces más importantes y reconocidas del Regional Mexicano y las colaboraciones que ha hecho con distintos artistas mexicanos se han convertido en un éxito rotundo.

Hace unas horas la hija de Pepe Aguilar, lanzó el sencillo musical “Ella que te dio”, donde compartió crédito a lado de Jesse y Joy, quienes también cuentan con una olarga trayectoria musical.

La canción ha llegado a conmover el público por el tema principal es de desamor, donde se cuenta la historia de alguien que perdió a su pareja, porque decidió enamorarse de alguien más.

Por medio de su cuenta de Instagram dio a conocer una parte del video, donde le pidió a todos sus fanáticos que estuvieran pendientes para que la escucharan y por supuesto le brindaran mucho amor.

¡Angelitxs! Estoy muy emocionada porque hoy a las 12 podrán ver el video oficial de #EllaQueTeDio con @jesseyjoy” se puede leer en la publicación.

La grabación se llevó a cabo en al parecer una casa, de primera estancia, Ángela aparece en una recamara que se encuentra llena de flores, por su parte Jesse & Joy en una sala donde hay muchas lámparas.

En la publicación los usuarios hicieron llegar sus comentarios del nuevo éxito de la cantante y a quien felicitaron por tan emotivo tema: “Mucho éxito, siempre he sido fan de Jessie y Joy, y ahora de Angela. Todo lo que ella hace es puro talento”, “Qué gusto me da que cantantes como tú y con gran talento dejen muy en alto el nombre de MÉXICO y demostrando que si hay calidad , me da felicidad que tengas éxitos en tus proyecto” fueron algunos de los comentarios.

Ángela Aguilas lució radiante en los Latin Grammy

Si hay algo que ha caracterizado a la artista, es su buen gusto por la moda y los hermosos vestuarios que ha utilizado en sus conciertos y en distintos eventos musicales, esta ocasión no fue la excepción.

Ángela apareció con un hermosos vestido en color rojo, que le permitió presumir su figura, por su puesto sin dejar de lucir ese toque mexicano que siempre la ha caracterizado.