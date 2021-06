Ángela Aguilar se sincera sobre su nuevo éxito “Ahí Donde Me Ven” y su próximo álbum

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista exclusiva para el programa “Hoy”, la cantante del momento, Ángela Aguilar, habló sobre su nuevo tema musical “Ahí Donde Me Ven” y recordó las críticas que recibió luego de cantar el Himno Nacional Mexicano en la pelea de el “Canelo” Álvarez.



Sobre su creciente éxito, la actriz expresó que aún no puede creer como llegó la fama tan rápido, pero ya que tiene un largo tiempo en los escenarios “se siente cómoda con ello”. Con respecto a su canción, Andrea Escalona comentó lo mucho que había gustado al público, pues es un tema basado en una leyenda mexicana.

Al final del video musical de “Ahí Donde Me Ven”, se revela que está inspirado en la leyenda zacatecana de “Las tres Cruces”, la cual relata que una joven de impactante belleza, quien se enamoró de un joven indígena, fue prometida a un hombre mayor que no amaba. El joven fue asesinado por el tío de la bella muchacha y ella, al no soportar ver lo ocurrido, saltó desde su balcón, falleciendo al instante.



El video musical recuerda a la época del cine de oro mexicano, y se ha vuelvo tendencia en redes y en la plataforma de streaming, donde ha conseguido más de 2.74 millones de vistas al momento y cientos de comentarios, posicionándose en el número tres de tendencias.



Ángela Aguilar habla de las críticas que recibió luego de cantar el himno



Hablando sobre su carrera, Andrea Escalona recordó el momento que pasó Ángela Aguilar luego de cantar el Himno Nacional Mexicano y las críticas que recibió, sobre eso, la cantante comentó:



O sea, hice la letra bien, lo hice todo, salió el nieto de Boca Negra también diciendo que lo hice muy bien, así que ya, con eso estoy satisfecha”, aseguró entre risas la hija de Pepe Aguilar.

En la misma entrevista, la conductora de “Hoy”, cuestionó a Ángela por la razón de que “no tenía novio”, a lo que la cantante de 17 años contesto: “No te estoy diciendo que me faltan prospectos, nada más te estoy diciendo que no quiero”, aseguró la joven.



“Estoy muy emocionada, muy contenta con este disco, con este sencillo, con este video, “Ahí Donde Me Ven”, una canción para todos los que hemos tenido decepciones amorosas, nos vemos muy pronto”, concluyó la joven para posteriormente, cantar su nuevo sencillo en el programa.