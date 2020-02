Ángela Aguilar realiza memorable presentación en el Microsoft Theater

Una noche inolvidable fue la que se vivió el viernes pasado en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, al recibir por primera vez en solitario a Ángela Aguilar, quien se convirtió en la artista latina más joven en presentarse en dicho lugar.

Una producción sumamente vistosa, varios cambios de vestuario, mariachi y grupo, fueron los elementos que completaron la primera presentación de Ángela en el Microsoft Theatre.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando invitó al escenario a quien llamó su cómplice y su mejor amigo, a su hermano, Leonardo Aguilar, junto a quien interpretó los temas "Lo Busque" y "Shallow", poniendo de pie a todo el público, quienes aplaudieron la potencia vocal de los hermanos.

Esta presentación forma parte de su gira "Como La Flor", con la cual ya obtuvo también 2 sold out, la semana pasada en San Diego y Phoenix, continuando con el mismo resultado el pasado fin de semana no solo en LA, sino también en San José y Modesto.

No se puede dejar de lado lo que el nombre Ángela Aguilar significa actualmente en la música, siendo una promesa a sus tan sólo 16 años, pues a logros como este, se suma lo conseguido con "Baila esta cumbia" mismo que a menos de una semana de su estreno y a tan sólo horas de su lanzamiento, ya era el disco más vendido en iTunes en Mexico colocando también como #1 "No me queda más" y en el #3 "Como la flor".