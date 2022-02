Ángela Aguilar enciende redes sociales con vestido mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más jóvenes y populares de la música Regional Mexicana, gracias a su talento vocal ha logrado conquistar el corazón de millones de mexicanos.

El futuro de la hija menor de Pepe Aguilar es comprometedor y esta a tan sólo unos meses de comenzar su primera gira artística como solista, donde promocionara su más reciente disco musical “Mexicana enamorada”.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la intérprete de “En Realidad” publicó una fotografía en la que apareció con un hermoso vestido mexicano, en color negro y algunas costuras de flores de colores.

La joven de 18 años aparece sentada en una silla, mientras fija su mirada hacía el suelo y esta vez decidió peinarse con el cabello agarrado y hacerse un molote, como pocas veces se ha dejado ver.

Me encontré esta fotito guardada en el baúl de los recuerdos” escribió la cantante debajo de la imagen.

En poco tiempo sus fanáticos hicieron llegar un sin fin de halagos y piropos para la artista: “la más bonita”, “que guapa luces”, “te invito unas tortas”, “eres otro nivel”, “eres la mujer más bella de México”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Si hay algo que ha sido muy característico por parte de Ángela han sido sus vestuarios y es que desde un inicio ha dejado en claro su gusto por todo lo mexicano y ha sido fuente de isnpiración para sus seguidoras para seguir contribuyendo con este estilo tan único del país.

Ángela Aguilar no hará público el día que se ponga de novia

Fue por medio del portal de TVNotas que se reveló que la joven cantante, confesó que se encontraba muy enamorada y enfocada en su carrera musical, sobre todo ahora que el público ha recibido con tanto cariño su música.

"Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios” confesó la cantante.