Ángela Aguilar: "Cuando tenga novio no lo voy a publicar, nunca lo van a saber"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar a sus 18 años a su corta edad se ha convertido en una de las cantantes más importantes de la música regional mexicana, desde hace unos días dio a conocer que daría su gira artística como solista por Estados Unidos.

Según el portal de TVNotas que la artista dio una entrevista en la que le preguntaron sobre su vida personal y amorosa, donde reveló que efectivamente se encuentra muy enamorada, pero de su música, actualmente se encuentra enfocada en su carrera y en todos los proyectos que están por venir en 2022.

La hija de Pepe Aguilar reveló que cuando llegue a tener pareja, va preferir mantenerlo en privado, no habrá ninguna fotografía o manera de que los medios de comunicación o la gente pueda saber quien es su pareja.

Pero lo que dejó boquiabiertos a sus fanáticos fue que Ángela, dará a conocer el nombre de su futura pareja cuando ya se encuentre casada, porque antes prefiere que su relación este fuera de las cámaras.

Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios” confesó la cantante.