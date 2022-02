Ángela Aguilar debuta como solista en la Arena Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar ofreció su primer concierto como solista en la Arena Ciudad de México.

La hija de Pepe Aguilar emprendió su carrera en solitario luego de llevar años acompañando a su padre en sus giras y de construir poco o poco una carrera.

Ángela Aguilar apenas es una joven de 18 años, pero lleva más de una década sobre los escenarios.

Un sueño cumplido para Ángela Aguilar

Durante los ensayos, Ángela dijo que éste significó un sueño cumplido, en especial por el cariño que siempre ha visto que el público ha tenido a la dinastía a la que pertenece, la Aguilar.

"No pensé que llegaría, llevo muchos años trabajando para convertirme en una artista. He tenido al mejor maestro, que es mi padre, he visto desde niña a mi abuela", dijo.

Emocionada por la oportunidad de estar en solitario, Ángela no pudo evitar destacar la responsabilidad que siente por la trayectoria de su familia, empezando por su abuelo, Antonio Aguilar.

"La carrera de mi abuelo siempre ha sido una inspiración para mí, así que estar por primera vez en solitario es un gran logro, es la consolidación de muchos años de trabajo, pues aunque la gente me ve pequeña, también me ha visto crecer física y artísticamente".

Mexicana enamorada

Mexicana enamorada es el tour que la llevó a Ciudad de México por primera vez y para esta noche especial, la cantante preparó un homenaje a la dinastía de la que proviene.

"Mi familia es importante para mí y mis abuelos fueron pieza fundamental para dedicarme a esto, dentro del show quería hacer este homenaje a mi abuela, Flor Silvestre, cantando tres de sus canciones: 'Mi destino fue quererte', 'Cielo rojo' y 'La basurita'; en cuanto a mi abuelo, canto 'La chancla', desde los nueve años, es un tema por el que la gente me empezó a conocer", comentó.

Para este show, con el que también recorrerá en marzo, abril y mayo ciudades como Phoenix, San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas y San Antonio, no quiso tener invitados, pues aseguró, deseaba enfrentarse sola al público por primera vez.

"Quería que la primera vez que estuviera sola en la Ciudad de México sólo estuviera yo, que la responsabilidad recayera en mí, eso me hará crecer mucho y es un gran salto para mí", señaló la cantante.

El show destacó por su luminosidad, ya que estuvo amenizado por pantallas y sus atuendos multicolores.