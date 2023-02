Anette Michel revela que fue boicoteada por algunas compañeras para que saliera de un proyecto

Anette Michel ha logrado consolidarse en el favor del público gracias a su impecable trabajo tanto en la industria de las telenovelas como en la dirección de programas.

La actriz que inició su carrera y era parte del elenco principal de la televisora del Ajusco, pero que hace algunos años decidió que lo mejor para su profesión era ser parte de Televisa, contó, sin aclarar en qué televisora, que en determinado momento de su vida laboral algunas excompañeras hicieron todo lo posible para que abandonara una producción.

No le meto el pie a nadie, me lo han metido muchas, pero yo no, no le meto el pie a nadie. Uno no, pero perritas…, pero mira Dios las bendice, no pasa nada, soy cero rencorosa, luego me hacen cosas y se me olvida”, comentó Anette Michel en entrevista para el programa Hoy.

Te puede interesar: Niurka revela que su exesposo intentó asesinarla

Sobre la forma en que sus colegas hicieron de todo para sacarla de una telenovela en la que participó, Anette Michel explicó: “Hablar de mi con un productor, muy feo, cosa fea. Chisme… pa quererme sacar de ahí del plato, pero no pasó”.

Su mayor temor en la vida

Por otra parte, la artista que formó parte del reality MasterChef Celebrity como presentadora, también habló de lo difícil que ha sido para ella integrarse a las nuevas tecnologías.

“Me costó trabajo entrarle, la verdad les digo que me empujaron a las redes, a mí no me gustaba, eso de andar subiendo fue como muy raro para mí, pero ya entrando en esta bonita dinámica, digamos que la disfruto”, expuso.

Te puede interesar: Pablo Montero es acusado de abuso sexual contra menores

Por último, la actriz de 51 años confesó cuál es su mayor temor en la vida. “Lo que me da miedo no es la muerte, es la enfermedad, eso sí, padecer una enfermedad larga, algo muy doloroso, tal vez que dependa de terceros para poder salir adelante, son las cosas que realmente me preocupan, pero hago todo para poder estar sana”, detalló.