Niurka revela que su exesposo intentó asesinarla

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka es una de las figuras más polémicas del espectáculo, pues no se reserva sus opiniones y no le importa terminar en pleito con otros famosos. Sin embargo, la cubana también ha tenido sus momentos más vulnerables.

Recientemente estuvo como invitada en el programa de Yordi Rosado, y tuvo una extensa y sincera conversación con el conductor. Habló de su vida, su carrera y sus relaciones.

Según reveló la vedette, su relación más traumática la vivió con su primer esposo y padre de su hijo Kiko. Se casaron en Cuba cuando ella tenía 21 años, pero después se mudaron a México.

Fue con él que Niurka conoció la violencia, pues aunque en un principio su esposo le prometió que le daría una buena vida, cuando se embarazó fue descubriendo cómo era en realidad su esposo. Él trabajaba como policía de la PGR.

“Me empecé a dar cuenta que no era lo que él decía”.

La actriz no solo contó que vivió carencias económicas, maltrato, ausencia e infidelidades, sino que incluso llegó a temer por su vida, pues en una ocasión ella le reclamó que no había estado en casa durante varios días, y él reaccionó muy agresivo.

“Le fui a reclamar porque acaba de llegar mi mamá al departamento y dijo ‘cuántos días llevamos aquí y no llega’. Entonces yo en mi camioneta fui, mi mamá se quedó con Kiko, y fui a reclamarle, y ahí fue donde jaló de la pistola y me la puso acá, y me hice pipí”.