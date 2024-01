Anette Cuburu ATACA a Andrea Legarreta en redes sociales: ¡le dice que tiene doble moral!

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer, el mundo del espectáculo fue sacudido por una gran polémica, ya que la conductora de Hoy, Andrea Legarreta, rompió el silencio tras las declaraciones de su enemiga de años, la también conductora Anette Cuburu.

En resumen, Cuburu volvió a avivar el rumor de que Andrea mantiene una relación romántica con un alto ejecutivo de Televisa a cambio de seguir siendo "intocable" en Hoy, el matutino más visto de la televisión.

A pesar de que dicho rumor no era nuevo, la creciente enemistad entre estas dos figuras públicas llegó a su punto álgido, donde Legarreta, en esta ocasión, no tardó en responder.

En un breve encuentro con la prensa, Andrea se defendió alegando que se ha ganado su lugar en Hoy con esfuerzo, y que nadie le ha regalado nada. Además, mencionó que no es noticia nueva que intenten desprestigiar su imagen inventándole amantes , vinculándola afectivamente con ejecutivos de Televisa, con sus compañeros conductores e incluso con expresidentes, como Enrique Peña Nieto.

Asimismo, señaló que Anette estaba odiando a la persona equivocada y le envió bendiciones y mucho amor para que dejara de atacarla.

Por su parte, este martes 9 de enero, Anette decidió no quedarse callada y, a través de un comunicado en sus redes sociales, respondió a lo manifestado por Andrea.

"No tengo nada qué decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas; lo que le tenía que decir se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil; el amor se trabaja, se gana, se construye. Nada tiene Dios qué perdonarme, no se preocupen; la verdad siempre sale a la luz", dice un fragmento de su respuesta.