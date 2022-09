Andrés García revela qué canción quiere que canten en su funeral

MÉXICO.- Durante los últimos meses, Andrés García ha decaído notablemente en su salud a causa de la cirrosis que le fue diagnosticada, y ha advertido a los jóvenes sobre el peligro de beber.

Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar. Yo ya cumplo 82 años, yo pensé soy historia de nuestros papás, soy cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, expresó en un video.