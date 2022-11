Andrés García revela detalles del momento en que sufrió crisis de salud

Ciudad de México.- El actor Andrés García apareció con un mejor semblante después de que la semana pasada preocupara a sus seguidores por la recaída de salud que tuvo.

En una videollamada con Ventaneando, el artista de 81 años confesó que sufrió de una fuerte afección en su voz tras el incidente de salud que padeció.

“La voz se me echó a perder por tomar agua fría el otro día… y me dio una neumonía, entonces la voz la tengo así como vez, pero hacemos lo que se pueda”, explicó el artista con dificultad para hablar.

¿Por qué se le agravó la enfermedad?

Al ser cuestionado sobre lo que realmente sucedió para que su estado se agravara, el actor manifestó: “Mira, yo ni me acuerdo… lo que yo recuerdo, solo sé que de repente ya desperté y estaba yo tirado en el patio de mi casa en la playa, eso es lo que yo recuerdo”.

Por otra parte, al hablar de la reciente guerra de declaraciones contra su hijo Leonardo, quien arremetió contra Portillo asegurando que ella no lo cuida y además le impide tener con su padre, don Andrés fue contundente al afirmar que siempre defenderá a su actual esposa.

“Eso no es cuestión de guerra, eso es cuestión que él no puede hablar mal de mi mujer, a nadie le puedo permitir que hable mal de mi mujer, y más injustamente y no siendo verdad”, aseveró.