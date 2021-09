Andrés García revela cómo fue el encuentro con Ovnis: "Hacía pí, pí, pí"

ACAPULCO.-Andrés García reveló que ha tenido encuentros con Objetos Voladores No Identificados (Ovnis).

El actor dijo que estaba con su esposa al momento de ver una extraña luz mientras se encontraba en su casa en el puerto de Acapulco, en Guerrero.

"Claro que he visto Ovnis. Aquí mismo en esta playa, cuando estaba yo casado con mi esposa la colombiana, aquí vimos un Ovni que se estuvo acercando desde allá del Oeste. Era de noche, como a las 10:00, salimos a la playa a dar una vuela y de repente vi una luz, muy bajita, y dije no es un avión, está muy bajito", comentó en un video en YouTube.

Agregó:

"No se movía, entonces le dije a mi esposa: A ver, me voy a acerc y también se empezó a acerca la luz. Entonces yo le dije creo que es un Ovni, y me seguí acercando y cuando llevaba como 10 pasos la luz se acerca y luego se desapareció".

Te puede interesar: Ovnis en EU: Inteligencia reconoce no tener explicación para 144 objetos voladores vistos por militares

Andrés García tuvo otro encuentro con un Ovni en Chihuahua

El actor también reveló que no solo la vez en Acapulco fue la primera, pues en Chihuahua vivió una situación similar.

El actor dijo que estaba con su esposa al momento de ver una extraña luz mientras se encontraba en su casa en el puerto de Acapulco, en Guerrero.

"También vi otro Ovni en Chihuahua. Antes de ser actor me quedé sin trabajo, entonces me contrató una compañía de libros que se vendía casa por casa. Te mandaban a distintos lugares del País y en Chihuahua me tocó dar clases de inglés. Una noche nos fuimos de parranda y al regreso pasó el incidente".

Te puede interesar: Andrés García revela secreto de Luis Miguel

Venía en el auto y yo escuché un ruido que hacía: "pí, pí, pí", y pensé era algo del auto, pero no era. Me asomé y arriba de nosotros un Ovni".

García dice que le pidió a su compañero de viaje que se parara para ver si "hacían contancto extraterrestre", pero su amigo no creyó, pues le decía que "estaba borracho".

Andrés señala que el objeto también desapareció a una velocidad que no la tienen "los aviones".

Por último mencionó que tiene ganas de hablar con unos, pero que no se le ha hecho.