Andrés García reaparece casi sin voz y se pronuncia ante comentarios de su hijo Leonardo

Tijuana, Baja California.- Andrés García reapareció antes las cámaras tras ser intervenido por una recaída con la cocaína y encontrarse delicado de salud al ser diagnosticado con neumonía.

El actor de 81 años dio una entrevista para el medio Ventaneando, pero sorprendió a los presentadores al hablar con dificultad y compartir que se dañó la garganta.

La voz se me echó a perder por neumonía [...]me molesta mucho no poder hablar, estoy pensando en ir a ver o que venga un doctor de la garganta para ver cómo arreglo el poder hablar mejor"