Andrés García declara que no es fiel: “soy mujeriego de nacimiento y ellas me la ponen fácil”

El actor Andrés García rompio el silencio sobre sus relaciones de pareja y en esta etapa de su vida no ha logrado tener una relación estable con su esposa Margarita Portillo.

A pesar de que en las últimas entrevistas el artista de 80 años ha manifestado sentirse solo e incluso ha reflexionado sobre la idea de morir sin compañía, ahora don Andrés admitió que tiene la culpa de vivir en soledad.

Mi idea era tener una playa así bonita, un lugar con alberca, y tener una compañera preciosa y encantadora, y que no se peleara conmigo, a las mujeres les gusta regañar a los hombres, y a mi no me gusta que me regañen, se me dio lo de la casa, pero no se me dio lo de una compañera que no me estuviera regañando todo el tiempo”, dijo García con nostalgia.