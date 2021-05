Andrés Baida habla de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?

TIJUANA, B.C.- Del pasado al presente, en dos líneas de tiempo, así es la historia de ¿Quién mató a Sara? serie de Netflix que tendrá su segunda temporada a partir del 19 de mayo, y en la que el actor Andrés Baida continúa con su papel de Rodolfo Lazcano.

“Estoy muy feliz de tener este proyecto en mis manos, y agradecido con que a muchos les haya gustado, los espectadores se han quedado picadísimos con la historia, desde el día uno nos pedían segunda temporada”, explicó Baida.

En entrevista vía telefónica, quien también participó en la serie “Control Z”, puntualizó que la audiencia mantuvo por tres semanas en primer lugar de las más vistas en la plataforma.

“Con Rodolfo en la ¿Quién mató a Sara?, me identifique muchísimo porque justo es como un alma vieja, me siento como un señorito desde que tengo ocho años, todo correcto, hacer las cosas bien, no me importan las apariencias y eso me agrado volver a conectar”, sostuvo el actor.

Con 28 años de edad, compartió que hizo mucho trabajo de mesa con Alejandro Nones, quien hace su personaje ya con otra edad, y para construirlo de manera equitativa se juntaron para crearlo.

“Empezamos a trabajar el personaje desde cero, son dos líneas distintas, en la segunda parte le cambia totalmente la vida a Rodolfo, entonces hay una buena crítica emocional en él”, detalló.

Para esta segunda temporada, su participación es menos frecuente, pues la línea de tiempo se recarga más a la segunda parte, aun así es clave en la historia.