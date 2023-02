Andrea Legarreta y Erik Rubín fingieron que seguían juntos y hasta se besaron en su última aparición pública

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer Andrea Legarreta y Erik Rubín compartieron un comunicado en su cuenta de Instagram, donde dieron a conocer que se separan tras casi 23 años de matrimonio.

La conductora y el cantante formaban una de las parejas más estables de la farándula mexicana, por lo que esta noticia ha sido de gran impacto para sus colegas y sus seguidores.

Los famosos señalaron que esta decisión no fue repentina, sino que la tomaron desde hace cinco meses. Ante esto, los internautas no tardaron en analizar la última aparición que tuvieron juntos en público, pues ocurrió hace apenas unos días y al parecer nadie sospechó nada.

Estuvieron juntos en el evento de promoción de Cumbia Machine Tour 2023, del cual Erik Rubín es productor. Andrea Legarreta fue la encargada de presentar a los integrantes del proyecto, pero se le olvidó mencionar a su esposo.

“Ah perdón, me salté a alguien que es un conocido mío. Oye, me quitaron la cartulina. Bueno, ¿pues qué les puedo decir, verdad? No necesito cartulina, ya sé perfectamente que tiene más de 40 años…”