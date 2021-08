Andrea Legarreta considerada como la mejor entrevista de "El Escorpión al volante"

CIUDAD DE MÉXICO.- La presentadora de televisión Andrea Legarreta ha declarado durante la transmisión del programa matutino "HOY" que su entrevista con el Escorpión Dorado ha sido de las más divertidas que le han realizado, siendo las sonrisas la común a lo largo del vídeo.

Durante su participación habló de su esposo el cantante Erick Rubín, aclaró que los comentarios de la gente no le afectan en su vida diaria y hasta comprobó, con vídeo en mano, que ella no dijo lo que en redes sociales le responsabilizan sobre el dólar.

“Lo peor del caso, es que luego hasta tus &%$*, que no son tus &%$*, te las ponen a ti, te las adjudican, o sea las &%$* de otros a veces también nos tocan a todos, es como de en Hoy dijeron…. y otras también me las han inventado, por eso a veces hasta les he apostado una lana, mándame el video donde digo que el dólar no afecta a los mexicanos, y te doy en dólares algo que afecte mi bolsillo”, expresó Legarreta.