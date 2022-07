Andrea Legarreta comparte viaje con su familia a San Miguel Allende

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta actualmente es una de las conductoras más famosas del espectáculo con alrededor de 20 años de trayectoria en el programa matutino ‘Hoy’.

Desde hace un par de años que la actriz se ha vuelto más activa en sus redes sociales donde suele compartir parte de su vida personal con el objetivo de mantener contacto más cercano con sus fanáticos.

Hace unos días la actriz empezó a compartir en sus historias de Instagram que se encontraba en el pueblo mágico de San Miguel Allende, donde se le pudo ver acompañada por sus familiares.

En la publicación Legarreta aprovechó para enviarle un mensaje a su familia, en el que les hizo saber lo mucho que los quería y sobre todo la importancia de pasar tiempo de calidad.

La vida se trata de coleccionar buenas memorias… Tiempo en familia en uno de los lugares más bellos del mundo #sanmigueldeallende #guanajuato #Agradecida #LosAmo ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ #MiMéxico ����” se puede leer en la publicación.

Además la conductora destacó que San Miguel de Allende es uno de los lugares más bellos del mundo, invitando a sus fanáticos por supuesto a que puedan conocer más de México.

En la publicación hicieron sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño a la actriz: “te amo Andy eres la más bella”, “momentos inolvidables”, “Hola corazón ya quiero conocerte”, “San Miguel es hermoso”, son algunos de los que se pueden leer.

Andrea Legarreta habla sobre la supuesta enemistad con Fernando del Solar



En pasados días se habría dado a conocer el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, quien causó conmoción entre sus seguidores y ‘colegas’ del espectáculo, pero al parecer Andrea Legarreta protagonizó polémica con el conductor, de quien se rumoraba no había buena relación entre ellos.

"Es muy fácil tratar de señalar a alguien o buscarte un villano en una historia en donde no siempre debe haber villanos. En mi caso, lo que yo publiqué lo hice de corazón. Considero que hay una gran pérdida y lo que yo escribí ahí es real y a mí el saco de los malos tratos o de alguna situación que quizás fue lo que motivó para que él saliera, ese saco no me queda a mí”, comentó Legarreta.