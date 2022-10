Andrea Legarreta comparte emotiva fotografía familiar

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta es una de las conductoras más populares del medio del espectáculo, con más de 20 años de carrera y que se ha encargado de entretener al público en el programa ‘Hoy’.

La conductora además mantiene uno de los matrimonios más queridos y estables del medio artístico, a lado de Erik Rubín con quien comparte a sus dos hermosas hijas Mia y Nina Rubín.

A través de sus redes sociales Legarreta compartió una emotiva fotografía donde aparecía a lado de toda su familia con quien aparentemente se encontraba cocinando algún platillo.

La conductora se le pudo ver a lado de Erik rubin con quien pasó tiempo en la cocina con sus hijas, donde tuvieron la oportunidad de realizar pollo a la salsa de Alfredo uno de sus favoritas.

Que gozo compartir momentos en familia verdad?? Y no tardar casi nada de tiempo en cocinar es una maravilla!! Amoooo los sabores que solo @uniquetaste.mx tiene y el pollo salsa Alfredo se ha vuelto uno de nuestros favoritos!! a los probaron?? Vayan a su super yaaa!!” se puede leer en la publicación.

En la imagen aparece Andrea abrazada de su familia, con quien en más de una ocasión ha dejad en claro que son las personas más importantes en su vida porque ha sido su fuente de apoyo.

En la publicación hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “hermosa familia”, “amo”, “familia de guapos”, “que belleza”, “los amamos mucho”, “que hermosa familia”, son algunos de los que se pueden leer.

¿Por qué Andrea Legarreta no volverá a las telenovelas?

En su momento Andrea Legarreta tuvo gran éxito como actriz en las telenovelas, que de momento no está en sus planos realizar trabajos de ese tipo por alguna razón.

“La última que hice que fui protagonista fue Vivan los niños, que era la maestra Lupita, a la fecha tengo unos fans de este tamaño (altos), y ya mis niños de ahí se están empezando a casar. Después hice algunas actuaciones especiales. No sé si telenovela, la verdad es que con los años he disfrutado mucho estar con mis niñas, poder acompañarlas, poder estar presente, y el programa a mí me da la facilidad de poder hacer otros proyectos, trabajar, ser la imagen de algunas marcas, estar con mis niñas, apoyarlas, acompañarlas, aconsejarlas, Erik viaja muchísimo, está mucho tiempo en gira o está metido en el estudio, y para mi estar presente es muy importante”, declaró.