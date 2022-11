 Andrea Legarreta aparece en “lencería” y enciende redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta es una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, donde por más de 20 años ha tenido la participación en el reconocido programa ‘Hoy’.

La también actriz se ha caracterizado por ser una de las más activas en sus redes sociales donde suele compartir un poco de sus viajes familiares y proyectos profesionales en los que se va uniendo.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que compartió una fotografía del recuerdo en el que derrochó sensualidad al aparecer con ropa de lencería como pocas veces vista.

En la imagen la conductora aparece con un boxer negro y un brassier del mismo color y un saco brillante, donde lució un ‘cuerpazo’ y dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores.





Una de mis versiones” escribió en la publicación.

Legarreta pocas veces aparece en poca ropa pero dejó en claro que esta sesión fotográfica es de hace algunos años, incluso se puede ver que la conductora luce mucho más joven.

Sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación donde en su mayoría reconocieron su belleza: “que bonita”, “eres la mejor”, “tan bonita”, “eres la más guapa”, “un abrazo fuerte desde Panáma”, son algunos de los que se pueden leer en la publicación.





¿Por qué Andrea Legarreta no regresaría a las telenovelas?

Andrea Legarreta se expresó sobre su vida profesional después de que trascendiera que el programa Hoy seguirá con la misma producción y conductores para el 2023, a pesar del exito que tuvo en su momento en ls telenovelas dejó en claro que no volvería.

“La última que hice que fui protagonista fue Vivan los niños, que era la maestra Lupita, a la fecha tengo unos fans de este tamaño (altos), y ya mis niños de ahí se están empezando a casar. Después hice algunas actuaciones especiales. No sé si telenovela, la verdad es que con los años he disfrutado mucho estar con mis niñas, poder acompañarlas, poder estar presente, y el programa a mí me da la facilidad de poder hacer otros proyectos, trabajar, ser la imagen de algunas marcas, estar con mis niñas, apoyarlas, acompañarlas, aconsejarlas, Erik viaja muchísimo, está mucho tiempo en gira o está metido en el estudio, y para mi estar presente es muy importante”, declaró.