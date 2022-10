¿Por qué Andrea Legarreta no regresa a las telenovelas?

Ciudad de México.- Andrea Legarreta se expresó sobre su vida profesional después de que trascendiera que el programa Hoy seguirá con la misma producción y conductores para el 2023, además de revelar el por qué no regresa a las novelas.

En su reciente encuentro con los medios, la presentadora recibió buenos comentarios por parte de los reporteros respecto a su desempeño

Durante su más reciente encuentro con la prensa, la presentadora recibió los halagos de los reporteros con respecto a su desempeño en el matutino de Televisa y la noticia de su continuidad, por lo que al escuchar que seguirá un año más en la emisión con sus compañeros, inmediatamente respondió:

Muy felices […] al final si somos parte importante dentro del programa, o sea como que ya es parte del ADN nuestra presencia, pero sin duda cuando no estamos también tenemos elementos muy buenos, creo que todos los compañeros que estamos tenemos algo distinto que aportar […] hemos hecho buen equipo, agradezco lo que me dices y sí creo que dices ‘programa Hoy’ y piensas en los que han estado mayor tiempo, sin embargo, se han sumado talentos padrísimos”

No tiene planes de regresar

Y aunque tuvo gran éxito como actriz dentro de telenovelas, Andrea confesó que pese a lo bonito que fue desempeñar esa labor, por ahora no está dentro de sus planes volver a realizar trabajos de ese tipo por una razón.

“La última que hice que fui protagonista fue Vivan los niños, que era la maestra Lupita, a la fecha tengo unos fans de este tamaño (altos), y ya mis niños de ahí se están empezando a casar. Después hice algunas actuaciones especiales. No sé si telenovela, la verdad es que con los años he disfrutado mucho estar con mis niñas, poder acompañarlas, poder estar presente, y el programa a mí me da la facilidad de poder hacer otros proyectos, trabajar, ser la imagen de algunas marcas, estar con mis niñas, apoyarlas, acompañarlas, aconsejarlas, Erik viaja muchísimo, está mucho tiempo en gira o está metido en el estudio, y para mi estar presente es muy importante”, declaró.

Finalmente, la conductora de televisión dejó abierta la posibilidad para hacer otro tipo de proyectos. “Hice una peli hace relativamente poco con Nina, la de Mamá se fue de viaje […] estuvo bien padre, y al final bien lindos querían que estuviera y se acomodaron un poco mis horarios, y estaba trabajando con mi niña. No es que no me den ganas, me gustaría probar otras cosas”, manifestó.