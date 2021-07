Andrea Escalona viaja por primera vez desde la pérdida de Magda Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Han pasado cerca de 8 meses desde que la productora Magda Rodríguez falleció, y su hija, la conductora Andrea Escalona, no ha dejado de extrañarla, por lo que ha seguido adelante con su vida, pero siempre aplicando las enseñanzas que su madre le heredó.

A pesar de esto, hace unos días Escalona realizó un viaje al lado de su tía, la también productora Andrea Rodríguez, y sus sobrinas, Paulina y Natalia, al "lugar más feliz del mundo", además de visitar también los Estudios Universales, y aunque la pasaron increíble, el recuerdo de la matriarca siempre estuvo presente.

A decir de Escalona este viaje fue necesario después de pasar por tantas experiencias amargas durante la pandemia, incluyendo la pérdida de su madre, por loque fue un respiro para las mujeres de su familia.

"No sé si a todo el mundo le está pasando, pero últimamente la relación que tengo con el tiempo es tan relativa, no sé si fue la pandemia, lo de mi mamá o todo al mismo tiempo, pero a veces no entiendo cuánto tiempo ha pasado, el punto es que viví estas vacaciones como si hace años no lo hiciera, preparé mis maletas tres días antes, alisté mis outfits, y al llegar me sentí como si fuera la primera vez que estaba en Estados Unidos", platicó la conductora.