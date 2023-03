Andrea Escalona aclara rumores sobre que Pablo Montero sería el padre de su hijo

Ciudad de México.- Andrea Escalona aclaró rumores luego que algunas personas señalaran que el verdadero padre de su hijo es Pablo Montero y no Marco Estrada, un hombre que no se dedica al medio artístico.

La hija de la fallecida Magda Rodríguez tuvo una muy peculiar reacción al escuchar la pregunta sobre la paternidad de su bebé durante su encuentro con los medios de comunicación en las instalaciones de Televisa San Ángel.

Aunque Marco ha estado en todo momento al lado de Escalona desde la gestación, nacimiento y ahora crecimiento del pequeño, surgió el rumor en redes sociales de que en realidad él no sería el padre, debido a que el pequeño era producto del presunto amorío que la actriz de 36 años mantuvo con Montero, con quien fue pareja en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Responde a señalamietos

Escalona fue cuestionada sobre los rumores que hay entorno al verdadero padre de Emilio: “Dicen que el papá de tu bebé es Pablo Montero”, cuestionó una reportera, a lo que la presentadora contestó con una carcajada: "¡Ay mana!, ¿mana te tengo qué contestar eso?”.

Posteriormente, la sobrina de Andrea Rodríguez Doria añadió de manera tajante y contundente: “No, el papá no es Pablo Montero, el papá es Marco Antonio Estrada”.

Acto seguido, la conductora del matutino de Las Estrellas expresó su molestia por la forma en que se inventan los chismes ahora pues las 'fuentes' nunca muestran pruebas: "¿Saben qué sí me preocupa muchachos?, que cualquiera puede decir cualquier cosa, pero sin nada no, no sacan una prueba, una fotito, (aunque sea) enseñen algo de por medio”, dijo Andrea.