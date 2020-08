Andre Legarreta habla sobre su experiencia con el bisturí

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta se ha consolidado como una de las mejores conductoras de la televisión mexicana, además de una de las más queridas por su público. En entrevista con la periodista Lourdes Stephen, la comentarista de espectáculos platicó algunos de sus secretos hasta ahora.

Como en pocas ocasiones, la conductora del programa matutino Hoy, que se transmite por Televisa, decidió abrirse y sincerarse con su público al hablar sobre las cirugías que se ha realizado a lo largo de los años.

La actriz y conductora mexicana habló a través del canal de YouTube de la periodista Lourdes Stephen, donde por primera vez habló sobre qué cirugías se realizó y los motivos que la llevaron a tomar la difícil decisión de tener un acercamiento al bisturí.

El rumbo que tomó la entrevista se dio a partir que a la conductora se le pidiera compartir con sus seguidores algunos secretos de belleza, que le han permitido lucir fresca y rozagante por décadas.

Legarreta comentó que después de sus embarazos tomó la decisión de someterse a una operación de levantamiento de busto. "En las bubis después de la lactancia... que las pobrecitas. Yo las tenía bastante bien, pero después de la lactancia de las dos, (las tenía) tristes, tristes", dijo Andrea Legarreta entre risas.

La presentadora también comentó que durante su juventud se operó la nariz debido a que tenía un pequeño defecto: "Hace muchos años, cuando era muy jovencita, ponle unos 17 o 18 años. Tenía una bolita en la nariz, esa chiquitita me la limaron y ya. Hay gente que no lo nota porque realmente era la punta y nada cambió. Era como una mini bolita que no me gustaba", expresó.