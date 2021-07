Andie MacDowell: revela motivos que la animaron a lucir canas en Cannes

Ciudad de México.- Andie MacDowell, reconocida por su trabajo en la cinta ‘Cuatro bodas y un funeral’, provocó gran revuelo tras su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes al desfilar con su melena combinada entre sus canas y el pelo castaño.

En entrevista para la revista Vogue la actriz confesó que llevaba mucho tiempo queriendo mostrar al mundo su cabello natural y la pandemia fue el pretexto perfecto para hacerlo.

Al comienzo de la cuarentena, mi cabello comenzó a crecer y cada vez que mis hijos me veían, me aseguraban que me quedaba estupendo el pelo gris. Me hacía un moño y parecía dos botes de sal y pimiento, negro y plateado. Me gusta compararme con George Clooney porque ¿por qué no? Durante mucho tiempo he pensado que ya era hora de que yo, personalmente, hiciera esa transición porque sentí que era apropiado para mi personalidad y para quien soy. Durante el encierro, tuve mucho tiempo libre y me obsesioné con Jack Martin, que peinaba a Jane Fonda. Compartí esas fotos de Jane con mucha gente y les decía: ‘Oye, quiero hacer esto

Sin embargo, al reactivarse las actividades del medio artístico vivió un momento de incertidumbre porque sus representantes no querían que apareciera con su melena de esa forma ante el público.

“Conseguí un trabajo y muy rápidamente tuve que decidirme sobre lo que iba a hacer. De hecho, mi manager me decía: ‘No es el momento’. Yo me impuse: ‘Creo que estás equivocado, voy a ser más poderosa si acepto donde estoy ahora. Es el momento, porque en dos años voy a cumplir 65 años. Si no lo hago ahora, no tendré la oportunidad de ser sal y pimienta. ¡Siempre quise ser sal y pimienta!’”, relató.

Posteriormente, la artista confesó que pese a tener el referente de Jane Fonda, no encontraba a mujeres del medio artístico con ese pelo.

“No podía encontrar referentes de melenas así de famosas en internet. Mi inspiración eran mujeres no famosas. Empecé a buscar en Instagram. Ya sabes cómo funcionan las redes sociales … una vez que empiezas a ver una cosa, aparecen automáticamente. Entonces, todas estas melenas en Instagram que se están volviendo plateadas, comencé a mirarlas. Estaba mirando a mujeres reales que estaban en transición a las canas, así como a mujeres más jóvenes en sus cincuenta que optaban por lo natural. Podías ver el antes y el después, y me gustan los después. ¡Pero todo el mundo tiene su gusto personal! Ese es mi gusto. Tengo dos hermanas mayores que yo y probablemente se teñirán el pelo para siempre. ¡Eso es lo que son!”.

Por último, Andie aseguró que lucir de esta forma la hace sentirse en un movimiento que desprende poder.

“Googleé a actores con el pelo sal y pimienta. ¡Hay muchos hombres que lo hacen! Uno de ellos contaba que cuando se veía a sí mismo con el cabello teñido, parecía que estaba tratando de verse más joven. Creo que eso es lo que me empezó a pasar. Creo que la edad en mi cara, para mí, en mi opinión personal, ya no coincidía con mi pelo. De alguna manera, siento que parezco más joven ahora porque se ve más natural. No es como si estuviera tratando de ocultar algo. Creo que es un movimiento, una demostración de poder, y eso es lo que les decía a mis managers. Es exactamente lo que necesito hacer ahora”.