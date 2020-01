Anathan Briss recuerda a Juan Gabriel, le llevan rosas a Plaza Garibaldi

CIUDAD DE MÉXICO.-Con una rosa roja artificial y una sonrisa en su rostro, Anathan Briss recordó a su amigo Juan Gabriel al pie de la estatua de "El Divo de Juárez" en la Plaza Garibaldi.



Ayer, el fallecido intérprete cumpliría 70 años, por lo que varios de sus imitadores se reunieron en ese rincón musical de la CDMX para cantar algunas de sus composiciones más famosas.



Anathan pidió que entonaran 'Esta Rosa Roja', ya que esa canción se la compuso Juanga hace algunos ayeres cuando eran amigos cercanos.

Por eso cargo yo esta rosa roja, él me compuso la canción 'Esta Rosa Roja', en una banca de la Alameda, aquellos años había mucha rosa y jugábamos a la Miss Alameda y Miss Xochimilco y cortaba una rosa, se usaba la melena larga, entonces me ponía la rosa en la oreja y con eso me quedo", dijo.



Aunque había poco quórum, apenas algunos niños y un par de curiosos que se acercaban a grabar con su celular, los imitadores José Gabriel, Alexis y César David, interpretaron melodías como "No Tengo Dinero", "Olvidar No Sé" y "Porque me Haces Llorar".



Por otra parte, Anathan Briss no pudo dejar de hablar de Joaquín Muñoz, ex mánager de Juan Gabriel, quien asegura que "El Divo" sigue vivo.



Incluso hace unas semanas pidió dinero supuestamente para que Juanga pasara una Feliz Navidad.

"Yo creo que ha caído muy bajo, pero bajísimo, aparte no tiene credibilidad porque yo creo que hay que entenderlo que por edad ya sufre de ser olvidadizo.



"Entiendo al pobre viejito que ya es longevo y está en esa edad, pero que hable bonito de Juan Gabriel, pero que no pida dinero y si estuviera vivo no necesitaría y de muerto tampoco necesita", finalizó.