Anahí rompe el silencio y aclara supuestas diferencias entre Dulce María y Poncho Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí rompió el silencio a escasos días de darse a conocer que ella había sido la culpable de que el próximo reencuentro de RBD no se llevara a cabo con sus seis integrantes.

Durante la entrevista que brindó al programa Hoy, la cantante aseguró estar muy feliz por la próxima reunión que tendrá con algunos de sus compañeros de grupo.

“Estamos felices, estamos muy emocionados porque las cosas se empezaron a dar así, solitas, de una forma en la cual yo creo que son las cosas más lindas de la vida, cuando se dan de una forma natural”, comentó.

Posteriormente, la artista explicó cómo fue que iniciaron los planes del evento que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre. “Cuando empezó desgraciadamente todo este tema de la pandemia, empezamos a hablar los seis y a platicar de poder lograr hacer algo juntos, traíamos todos como esa emoción, esa ilusión de poder hacer algo especial juntos, al principio éramos los seis”.

Asimismo, la también actriz dejó en claro que ella no es la encargada de este show. “Nos invitó Guillermo Rosas, quien es nuestro productor y en este momento es quien está creando todo este gran evento, primero habló con… no me acuerdo con quién, creo que yo fui la penúltima o la última en que me invitaran y (me dijeran) ‘oigan, mañana nos reunimos en zoom para hablar’… hablamos, todos muy ilusionados, Guillermo nos contó esta idea que le parecía algo padrísimo pues hacer un concierto único, una vez en la vida, y la verdad es que a mí desde el primer momento me emocioné muchísimo porque para mi RBD tiene un lugar en mi corazón intocable”.

Por último, Anahí fue contundente y negó tajantemente ser ella la causante de que Poncho y Dulce María abandonaran el proyecto. “Maite, Christopher, Christian, no me van a dejar mentir, nos hubiera encantado estar los seis juntos. Poncho decidió no participar, pero después Dulce María nos dijo que prefería no participar”.