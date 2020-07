Ana de la Reguera sorprende con divertido filtro

Cabe destacar que Inglaterra ya no cuenta con medidas de confinamiento, por lo cual no sorprende que en las imágenes que Ana de la Reguera compartió vía sus historias de Instagram aparezca mucha gente en zonas cercanas a ella, sin usar ninguna medida de protección. La pandemia por Covid-19 aún no se detiene, pero cada país es diferente respecto a las medidas que debe utilizarse ara salir adelante de la misma.

FUENTE: El Intransigente América