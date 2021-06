Ana de Armas ¿Tiene relación con vicepresidente de Tinder?

ESTADOS UNIDOS.- Fue el pasado mes de enero que la pareja de actores formada por Ben Affleck y Ana de Armas dieron a conocer de manera oficial su separación sentimental.

Se convirtieron en la pareja sorpresa del 2020 y sin duda nos regalaron a los medios de comunicación, ni que decir de sus seguidores, una serie de imágenes bonitas y romanticas, pero no lograron cumplir un año de amor.

A decir de los famosos, los actores tomaron la decisión de mutuo acuerdo por "encontrarse en diferentes momentos de su vida". Desde entonces los actores han tomado caminos separados, Ben parece estar retomando su relación con Jennifer Lopez, la misma que siguen sus fans desde hace 20 años.

Mientras que la protagonista de "El Internado" ha sido relacionada con el empresario Paul Boukadakis, actual vicepresidente de la red social de citas Tinder.

Según el portal de información Page Six, Ana, de 33 años, y Paul, de 37 años, llevan viéndose varios meses de que se conocieran a través de unos amigos.

"Ha pasado mucho tiempo con ella antes de que se fuera de Estados Unidos para grabar su nueva película", han comentado al portal norteamericano.

+Al parecer, el ejecutivo de tecnología, que también ha trabajado en la industria cinematográfica, tiene fijada su residencia en Austin (Texas), sin embargo, suele viajar frecuentemente a Santa Mónica (Los Ángeles) por motivos de trabajo.

Tal y como informa Page Six, los dos están muy ilusionados con esta nueva relación y, de hecho, Ana ya conoce a algunos familiares de Paul.



¿Quién es Paul Boukadakis?

Boukadakis es originario de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Fue fundador y CEO de Wheel, empresa que fue adquirida por Tinder en 2017. Desde entonces ha trabajado como vicepresidente de la popular aplicación de citas centrándose en la creación de contenido y el desarrollo de Swipe Night, el espectáculo interactivo que Tinder lanzó hace unos meses.

Paul también ha dirigido y producido algunos videoclips y anuncios, y participó como productor en la película "Lucy in the Sky with Diamond", escrita y dirigida por su hermano Joey Boukadakis.

Ana emprende una nueva etapa

Por su parte De Armas se ha visto trabajando en la producción realizada por la plataforma de streaming Netflix, "The Gray Man", de la cual se han compartido algunas imágenes donde podemos ver una Ana grabando en exteriores en Mallorca y presumiendo su peculiar sonrisa.

Se trata de un thriller dirigido por los hermanos Anthony y Joe Russo (Arrested Development, Capitán América: el Soldado de Invierno, Vengadores: Endgame) en el que va a compartir pantalla con otros grandes actores como Ryan Gosling, Chris Evans, Billy Bob Thornton y Regé-Jean Page, que se ha convertido en una de las estrellas de moda gracias a la serie Los Bridgerton.

Además de centrarse en su trabajo, la actriz cubana también está aprovechando para reencontrarse con algunos amigos a los que no veía desde hace tiempo.

Esta semana ha compartido en sus redes sociales varias imágenes en las que sale acompañada de Gaïa Weiss, a la que se refiere como "mi dulce y preciosa Gaïa" durante una escapada a Suiza. "Qué bonita tarde en Les Bois contigo, mi querida Ana", respondió la actriz y modelo francesa.