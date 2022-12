Ana Patricia Rojo desmiente estar en bancarrota

Ciudad de México.- Ana Patricia Rojo desmintió los rumores sobre que estaría atravesando por una crisis económica y que, debido a ello, se habría dedicado a la venta de productos de belleza y nutrición.

Aunque actualmente no participa en ningún proyecto, Ana Patricia negó en entrevista para Venga la Alegría que esté teniendo problemas de dinero.

“Desafortunadamente siempre va a ver alguien que no tenía qué publicar, que amaneció del lado equivocado de la cama y se metió algo, o que te tiene mala voluntad por alguna razón y me ha pasado incluso que dicen ‘como hace de villanas debe ser mala persona’, o sea argumentos tan absurdos como esos”, explicó Ana Patricia.

De igual forma, la artista dijo desconocer la razón y procedencia de los rumores sobre sus supuestos problemas económicos.

No tengo idea ni sé de dónde sale, pero gracias a Dios no es cierto. Les estás dando juego, y entonces si eso sirve para que la gente se meta y lea esa nota, y esas personas ganan de que se metan a esas notas, entonces van a seguir difamando, van a seguir calumniando y van a seguir inventando cosas, absurdas e ilógicas de las personas... No sé qué ganan, honestamente te digo, no sé qué ganan, quien difama, calumnia, inventa, entonces como no pueden decir que estás en un escándalo, como no pueden decir nada malo de ti, pues entonces tienen que inventar alguna cosa bizarra, extraña”