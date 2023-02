Ana Gabriel: Hombre rompe su disco luego de que ella se lanzara contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La cantante mexicana Ana Gabriel se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en su concierto en el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles este fin de semana.

La sinaloense dijo que estaba en contra del Plan B de la reforma electoral propuesta por AMLO, y señaló que hay que defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

Eso genero abucheos en el concierto y le gritaron que mejor se pusiera a cantar. Otras personas supuestamente abandonaron el recinto.

Luego de las acciones de Ana Gabriel, un señor se volvió viral en TikTok ya que rompió un disco de la intérprete de Luna.

“Ana Gabriel, si no apoyas al jefaso pues no apoyas al pueblo, entonces a la basura con tu música”, señaló el hombre y rompió con un marro el disco de la cantante.

Tras el incidente en el el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles, la cantante emitió un comunicado y dijo que “ se desequilibró como artista y que en 48 años de carrera jamás le había pasado esto, y asumió su responsabilidad”.

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad”, escribió en Twitter.