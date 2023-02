Ana Gabriel: ¿Por qué gente la abucheó y se fue del concierto?

LOS ÁNGELES.-La cantante mexicana Ana Gabriel está en la polémica por comentarios políticos emitidos durante su concierto en el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles este fin de semana.

La originaria de Sinaloa pidió a los mexicanos que el domingo marcharan a defender el Instituto Nacional Electoral (INE), una marcha organizada por la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los dichos por la intérprete de Luna causaron abucheos en el evento, al grado que señalan que ella se molestó con su público.

También, de acuerdo a videos que circulan por TikTok, algunas personas se fueron del concierto donde también habló sobre los temas políticos de Nicaragua, Venezuela y Cuba.

¿Qué dijo Ana Gabriel?

La cantante pidió que el domingo marcharan a defender al INE.

Este domingo hay que ir a la marcha, tenemos que defender al INE, lo tenemos que defender, porque de esa manera defendemos a México a pesar de todo”, comentó.

Mucha gente se molestó por los comentarios de Ana Gabriel y se quejaron de que no cantaba y hasta le pidieron que “regresara las entradas”.

“Defiendo México les guste o no... Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar. Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando están de esta manera... cuando yo estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, no he podido ir a Cuba, Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos porque aquí junto a muchas nacionalidades”, afirmó.

Ana Gabriel emite comunicado

Tras el incidente en el el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles, la cantante emitió un comunicado y dijo que “ se desequilibró como artista y que en 48 años de carrera jamás le había pasado esto, y asumió su responsabilidad”.

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad”, escribió en Twitter.